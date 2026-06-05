У Дніпропетровській області у 2026 році порядок нарахування та виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України залишиться незмінним, повідомляє Politeka.net.

Відповідні правила затверджені постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року. Документ визначає розміри виплат для ветеранів війни, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих захисників України та інших категорій громадян, які мають право на державну підтримку.

При цьому механізм нарахування коштів і надалі регулюється постановою уряду №1396 від 27 грудня 2023 року. Саме цей документ визначає порядок соціального захисту ветеранів війни, громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною та інших отримувачів відповідних виплат.

Як виплачуватимуть грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Для пенсіонерів, які належать до визначених законом категорій, разова грошова підтримка буде нарахована автоматично. Кошти виплатять у серпні разом із пенсією, тому додатково звертатися до Пенсійного фонду або подавати заяви не потрібно.

Ветеранам війни, які продовжують проходити військову службу та не є пенсіонерами, виплати перераховуватимуть через військові частини, установи або організації, де вони проходять службу. Для цього відповідні структури повинні подати до уповноважених органів необхідні списки та документи.

Громадянам, які мають право на отримання допомоги, але не отримують пенсію та не перебувають на військовій службі, необхідно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України для оформлення виплати.

Розміри грошової підтримки у 2026 році

Найбільший розмір разової допомоги у Дніпропетровській області становитиме 3100 гривень. Таку виплату отримають особи, які мають особливі заслуги перед Україною.

Також 3100 гривень передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів нацистських концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для громадян з інвалідністю II групи розмір допомоги становитиме 2900 гривень, а III групи — 2700 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів виплатять по 1000 гривень.

Для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин загиблих Захисників і Захисниць України, а також вдів і вдівців померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не уклали повторний шлюб, передбачено виплату у розмірі 650 гривень.

Окремі категорії громадян, зокрема учасники війни та колишні в'язні нацистських таборів, отримають по 450 грн одноразової допомоги.

Як подати заяву

Громадяни, яким необхідно самостійно оформлювати виплату, можуть подати заяву кількома способами. Зокрема, звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування.

Крім того, документи можна надіслати поштовим відправленням до територіального органу ПФУ або подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Граничні строки звернення

Згідно з урядовим рішенням, подати заяву на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України можна до 1 серпня 2026 року. Для громадян, які не матимуть можливості звернутися у визначений термін, передбачено додатковий період подання документів. У такому випадку оформити виплату можна до 1 жовтня 2026 року включно.

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