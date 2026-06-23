Українцям показали, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області на 24 червня.

У Миколаївської області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть 24 червня протягом тривалого часу, пише Politeka.net.

Проведення профілактичних робіт є необхідним заходом для підтримання стабільної роботи електромереж. Такі роботи дозволяють своєчасно виявляти та усувати можливі технічні несправності, проводити планове обслуговування обладнання та зменшувати ризики аварійних відключень у майбутньому.

У компанії «Миколаївобленерго» повідомили, що графіки відключення світла у Миколаївській області на 24 червня з 09:00 до 17:00 діятимуть у населеному пункті Нова Одеса. Обмеження стосуватимуться лише визначених адрес:

Каштанова — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Свободи — 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Крім того, у цей же період з 09:00 до 17:00 години планові відключення електроенергії заплановані в населеному пункті Себине. Тут знеструмлення пов’язані з капітальним ремонтом. Тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків на вулицях:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20А, 21, 22, 23, 28

Слов'янська — 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87

Також аналогічні роботи триватимуть у Новосафронівка, де 24 червня з 09:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання. Під відключення потраплять окремі вулиці:

Кам'янська — 3

Миколаївська — 1

Молодіжна — 3, 4

Петраківського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20

Сафронівська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13А, 13, 14, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32

Степова — 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

Христина — 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 46

Шевченка — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

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