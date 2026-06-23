Украинцам показали, какие будут графики отключения света в Николаевской области на 24 июня.

В Николаевской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 24 июня в течение длительного времени, пишет Politeka.net.

Проведение профилактических работ является необходимой мерой по поддержанию стабильной работы электросетей. Такие работы позволяют своевременно выявлять и устранять возможные технические неисправности, проводить плановое обслуживание оборудования и уменьшать риски аварийных отключений в будущем.

В компании «Николаевоблэнерго» сообщили, что графики отключения света в Николаевской области на 24 июня с 09:00 до 17:00 будут действовать в населенном пункте Нова Одесса. Ограничения будут касаться только указанных адресов:

Каштанова — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Свободы — 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Кроме того, в этот же период с 09:00 до 17:00 плановые отключения электроэнергии запланированы в населенном пункте Себыне. Здесь обесточивание связано с капитальным ремонтом. Временные ограничения коснутся отдельных домов на улицах:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20А, 21, 22, 23, 28

Словянська — 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87

Также аналогичные работы продлятся в Новосафронивке, где 24 июня с 09:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение. Под отключение попадут отдельные улицы:

Камянська — 3

Мыколаивська — 1

Молодижна — 3, 4

Петракивського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20

Сафронивська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13А, 13, 14, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32

Степова — 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

Хрыстына — 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 46

Шевченка — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.