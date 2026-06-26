Частина пенсіонерів має право не лише на пенсію, а й на грошову допомогу у Дніпропетровській області, які можуть суттєво збільшити щомісячний дохід, пише Politeka.net.

Йдеться про громадян, які мають визначні державні нагороди або особливий статус. Зокрема, право на таку щомісячну грошову допомогу мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також українці, які після проголошення незалежності держави були відзначені чотирма й більше державними орденами.

Таку можливість передбачає закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Крім того, додаткові виплати передбачені для власників почесних державних звань, серед яких народні артисти України та інші особи, чий внесок у розвиток країни був офіційно відзначений на державному рівні.

Окремою категорією отримувачів є жінки, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Її можуть отримувати матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Водночас законодавство передбачає особливі випадки, коли право на неї може бути передано батькові. Це можливо у ситуаціях, коли мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням дітей. При визначенні права на виплату враховуються як рідні, так і усиновлені діти.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначається залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні, а сама обчислюється у відсотковому співвідношенні до цієї суми.

Залежно від статусу отримувача розмір підвищення становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Таким чином, пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Україною, можуть щомісяця отримувати додатково від 897 до 1 026 гривень понад основний розмір пенсії.

У Пенсійному фонді нагадують, що така підтримка має постійний характер і виплачується щомісячно. Кошти фінансуються з державного бюджету та нараховуються разом із пенсійним забезпеченням.

Фахівці також звертають увагу, що право на підвищення пенсії мають лише ті громадяни, які належать до визначених законом категорій та можуть підтвердити свій статус відповідними документами. У разі виникнення питань щодо оформлення або перерахунку виплат пенсіонерам рекомендують звертатися до територіальних підрозділів Пенсійного фонду України для отримання детальних роз’яснень.

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