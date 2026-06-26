Размер денежного пособия для пенсионеров в Днепропетровской области определяется в зависимости от прожиточного минимума.

Часть пенсионеров имеет право не только на пенсию, но и на денежную помощь в Днепропетровской области, которая может существенно увеличить ежемесячный доход, пишет Politeka.net.

Речь идет о гражданах, имеющих выдающиеся государственные награды или особый статус. В частности, право на ежемесячную денежную помощь имеют Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также украинцы, которые после провозглашения независимости государства были отмечены четырьмя и более государственными орденами.

Такая возможность предусматривает закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" . Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для владельцев почетных государственных званий, среди которых народные артисты Украины и другие лица, вклад которых в развитие страны был официально отмечен на государственном уровне.

Отдельной категорией получателей являются женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня». Ее могут получать родившие и воспитавшие матери до шестилетнего возраста пяти и более детей.

В то же время, законодательство предусматривает особые случаи, когда право на нее может быть передано отцу. Это возможно в ситуациях, когда мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно занимался воспитанием детей. При определении права на выплату учитываются как родные, так и дети.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области определяется в зависимости от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2564 гривны, а сама исчисляется в процентном соотношении к этой сумме.

В зависимости от статуса получателя размер повышения составляет от 35% до 40% прожиточного минимума. Таким образом, пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Украиной, могут ежемесячно получать дополнительно от 897 до 1026 гривен сверх основного размера пенсии.

В Пенсионном фонде напоминают, что такая поддержка носит постоянный характер и выплачивается ежемесячно. Денежные средства финансируются из государственного бюджета и начисляются вместе с пенсионным обеспечением.

Специалисты также обращают внимание, что право на повышение пенсии имеют только граждане, которые принадлежат к определенным законом категориям и могут подтвердить свой статус соответствующими документами. В случае возникновения вопросов оформления или перерасчета выплат пенсионерам рекомендуют обращаться в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины для получения детальных разъяснений.

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