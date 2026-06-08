Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області буде перерахована для громадян, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують офіційно працювати, повідомляє Politeka.

Загального підвищення пенсійних виплат з 1 червня в Україні не передбачено.

Окремі категорії літніх людей отримають додаткові кошти завдяки набутому страховому стажу або досягненню визначеного віку.

Оновлення грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області стосується громадян, які станом на квітень мають не менше 24 місяців додаткового стажу.

Для них органи Пенсійного фонду проведуть автоматичний перерахунок. Разом з оновленою пенсією працюючі громадяни отримають доплати одразу за два попередні місяці, а саме за квітень і травень.

Така затримка пояснюється особливостями подачі документів. Роботодавці надають звітність щодо сплати єдиного соціального внеску із запізненням.

Також у червні продовжуватиметься нарахування регулярних вікових надбавок. Ця грошова допомога для pencіонерів в Одеській області виплачується людям після досягнення відповідного віку.

Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років сума щомісячної доплати становить 300 гривень. Громадяни віком від 75 до 79 років отримують фіксовану надбавку у розмірі 456 гривень.

Найвищий рівень доплат передбачено для осіб, яким виповнилося 80 років і більше, вони додатково мають 570 гривень щомісяця.

Важливо враховувати, що зазначену надбавку починають виплачувати не з першого числа календарного місяця, а безпосередньо з дня народження людини.

Джерело: expert.in.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці.