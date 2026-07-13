Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає видачу продуктових наборів тривалого зберігання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в межах програми Консорціуму LINK, яка спрямована на підтримку соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Найбільшу увагу приділяють громадам, що постраждали через бойові дії.

Ініціатива охоплює мешканців регіону, які втратили частину доходів або опинилися у складних життєвих обставинах. Передусім підтримку спрямовують на прифронтові території, де потреба у додатковій допомозі залишається високою.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, одинокі опікуни, багатодітні родини, а також домогосподарства, житло яких зазнало пошкоджень.

Для сімей, чиє майно постраждало внаслідок обстрілів, передбачений пріоритетний розгляд звернень. Особливу увагу приділяють населеним пунктам із суттєвими руйнуваннями та складною безпековою ситуацією.

Водночас Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає видачу продуктових наборів тривалого зберігання та базових товарів першої необхідності для повсякденного користування.

Найактивніше програму реалізовують у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах, де рівень потреби залишається одним із найвищих через пошкоджену інфраструктуру.

Організатори наголошують, що головною метою проєкту є підтримка домогосподарств і зміцнення місцевих механізмів соціального захисту. Водночас умови участі можуть змінюватися залежно від ситуації в громадах та обсягу доступних ресурсів, тому заявникам рекомендують регулярно стежити за актуальними оголошеннями.

Джерело: Angels of Salvation.

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