Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках программы Консорциума LINK, направленной на поддержку социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Наибольшее внимание уделяется общинам, пострадавшим из-за боевых действий.

Инициатива охватывает жителей региона, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Прежде всего, поддержку направляют на прифронтовые территории, где потребность в дополнительной помощи остается высокой.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, жилье которых получило повреждения.

Для семей, чье имущество пострадало в результате обстрелов, предусмотрено приоритетное рассмотрение обращений. Особое внимание уделяется населенным пунктам с существенными разрушениями и сложной ситуацией безопасности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает выдачу продуктовых наборов длительного хранения и базовых товаров первой необходимости для повседневного пользования.

Активнее всего программу реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах, где уровень потребности остается одним из самых высоких из-за поврежденной инфраструктуры.

Организаторы отмечают, что главной целью проекта является поддержка домохозяйств и укрепление местных механизмов социальной защиты. Вместе с тем, условия участия могут изменяться в зависимости от ситуации в общинах и объема доступных ресурсов, поэтому заявителям рекомендуют регулярно следить за актуальными объявлениями.

Источник: Angels of Salvation.

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