Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для побутових споживачів за останні чотири з половиною роки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області офіційно набуло чинності з 1 липня 2026 року після рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, повідомляє Politeka.

Оновлені розцінки стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, які надає КП «Дніпроводоканал».

Для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів кубометр водопостачання тепер коштує 47,10 грн із ПДВ, а водовідведення — 34,82 грн. Загальна сума за обидві послуги становить 81,92 грн за кубометр.

Окремі розцінки затвердили для підприємств, що працюють у відповідній сфері. Вартість водопостачання визначили на рівні 22,13 грн за кубометр із ПДВ, а водовідведення — 17,70 грн. Разом це становить 39,83 грн.

У комунальному підприємстві зазначили, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для побутових споживачів за останні чотири з половиною роки. Необхідність перегляду пояснили збільшенням витрат на електроенергію, паливо, реагенти, закупівлю води, оплату праці персоналу та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Мешканцям рекомендують врахувати оновлені суми під час планування сімейного бюджету, а також своєчасно здійснювати оплату отриманих послуг. Додатково фахівці радять користуватися індивідуальними лічильниками, щоб контролювати фактичне споживання ресурсів.

Повний текст рішення оприлюднили на офіційному ресурсі Дніпровської міської ради. Документ містить детальні економічні розрахунки та порядок застосування нових розцінок.

Експерти зазначають, що подальші зміни вартості комунальних сервісів залежатимуть від економічної ситуації, виробничих витрат і рішень уповноважених органів.

Джерело: Дніпроводоканал

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