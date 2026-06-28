Щоб скористатися можливістю отримувати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно виконати просту дію.

У Дніпрі можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють на сайті організаторів проєкту.

Ініціатива реалізується з метою підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та спрямована на забезпечення їх регулярним харчуванням. Соціальний ресторан надає безоплатні гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку.

У межах проєкту пріоритет надається пенсіонерам, які зазнають соціально-економічних труднощів. Надання гарячого харчування є формою соціальної допомоги та сприяє покриттю базових потреб зазначених категорій населення.

Важливою частиною діяльності ресторану є допомога внутрішньо переміщеним особам, які через бойові дії втратили свої домівки та змушені адаптуватися до нових умов життя. Щоб скористатися можливістю отримувати безкоштовні обіди, необхідно пройти просту онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Після підтвердження даних відвідувачі можуть щодня приходити до закладу та отримувати гарячу їжу.

Соціальний ресторан «Перемога» працює без вихідних щодня з 11:00 до 16:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3.

У закладі готують повноцінні та поживні страви зі свіжих продуктів, приділяючи увагу якості їжі та створенню теплої, майже домашньої атмосфери для кожного гостя.

Робота проєкту частково фінансується завдяки благодійним внескам. Організатори закликають небайдужих долучатися до підтримки ініціативи: зробити пожертву можна онлайн, обравши будь-яку зручну суму, щоб допомогти забезпечити гарячим харчуванням тих, хто цього найбільше потребує.

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