Грошова допомога для ВПО у Дніпрі інколи надходить із затримками, тому переселенцям важливо заздалегідь контролювати свій статус.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі залишається одним із головних видів підтримки українців, повідомляє Politeka.

Держава надає щомісячну грошову допомогу для ВПО у Дніпрі на проживання. Розмір виплат залишається стабільним. Діти та особи з інвалідністю отримують 3 000 грн, інші категорії переселенців - 2 000 грн.

Призначенням і перерахуванням коштів займаються органи Пенсійного фонду України. Проте через технічні збої, затримки на боці держави або рішення щодо непродовження виплат люди інколи стикаються з тим, що соцвиплати перестають надходити без попередження.

У більшості випадків йдеться не про скасування грошової допомоги для ВПО у Дніпрі, а про те, що її просто могли не продовжити автоматично. Навіть якщо у людини не змінилися обставини і формальних підстав для припинення немає.

Виплати призначаються на 6 місяців. Без додаткового звернення виплати зазвичай продовжують пенсіонерам із пенсією, що не перевищує 9 444 грн, особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю і дітям із тяжкими захворюваннями.

Також до цього списку належать діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа віком до 23 років, включаючи тих, хто проживає у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях, а також батьків вихователів, прийомних батьків та опікунів.

Іншим переселенцям виплати можуть продовжити, а можуть і ні. Щоб уникнути втрати коштів, у Пенсійному фонді радять завчасно дізнаватися, чи продовжена підтримка на наступний період.

Дізнатися все можна через контакт центр Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 та (044) 281 08 71.

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