Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з проведенням важливих робіт.

У Дніпропетровській області на тиждень з 29 червня по 5 липня запроваджуються планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 29 червня по 5 липня пов’язані з проведенням профілактичних робіт на енергетичних об’єктах. Такі заходи дозволяють підтримувати стабільну роботу енергосистеми, своєчасно виявляти й усувати потенційні несправності, а також зменшувати ризики аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією енергетиків, 29.06.2026 року з 08:00 до 19:00 буде тимчасово припинено електропостачання на низці населених пунктів. Повне знеструмлення охопить наступні населені пункти:

с-щі Роздори, села Старовишневецьке та Нововознесенка.

Також 29 червня вимимкатимуть світло в місті Жовті Води. Світло зникне з 07:30–18:00 години за такими адресами:

Яворницького — 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22

Козацький пров. — 8, 12, 16

01.07.2026 року, із 07:30–18:00 години, планові знеструмлення також очікуються в місті Жовті Води. Без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Івана Богуна — 42, 44, 46, 48

Козацької Слави — 18, 23, 23А, 25

Також цього дня будуть тривати тривалі знеструмлення з 08:00–18:00 години в населеному пункті Обухівка. Знеструмлять окремі вулиці:

СТ — 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Ізумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орільська Галявина» — 80

СТ «Елеватор» — 93, 106, 119, 128

Центральна — 1

СТ «Колос» — 207

02.07.2026 року, з 07:30–18:00 обмеження електропостачання діятимуть у межах міста Жовті Води. Без світла залишаться будинки на низці вулиць:

Героїв України — 1, 3

Заводська — 1, 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А

Залізнична — 1А

Об’їзна — (без номерів будинків)

Олеся Гончара — 8А, 8Б, 12, 12Б, 14

Промислова — 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19.

Джерело: Роздори Роздорська

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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