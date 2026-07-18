Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради, повідомляє Politeka.net.

Із 1 серпня 2026 року для мешканців громади почнуть діяти нові розцінки на послугу з вивезення побутових відходів.

Відповідне рішення ухвалили 15 липня.

Інформацію про це надає Луцька міська рада.

У міській раді зазначають, що перегляд вартості пов'язаний зі зростанням собівартості надання послуги та необхідністю забезпечити стабільну роботу спеціалізованої техніки.

Для жителів багатоквартирних будинків у Луцьку щомісячна плата збільшиться з 61,16 до 80,39 гривні з людини. Для мешканців приватного сектору тариф зросте з 62,89 до 81,88 гривні.

Оновлені розцінки стосуватимуться і сіл Луцької громади. У багатоквартирній забудові вартість підвищиться з 39,30 до 52,47 гривні, а для індивідуальних домоволодінь — із 42,09 до 56,19 гривні на одну особу.

У пояснювальній записці до рішення наголошується, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку стало наслідком суттєвого зростання витрат підприємства. Зокрема, дизельне пальне подорожчало з 41,89 до 76 гривень за літр, бензин — із 49,98 до 72 гривень. Крім цього, збільшилися витрати на оплату праці працівників, сплату податків, ремонт і технічне обслуговування спецтранспорту.

У міській владі зазначають, що попередній тариф переглядали у 2025 році. За цей час економічні умови суттєво змінилися, тому чинні розцінки вже не покривали фактичних витрат на надання послуги.

Нові нарахування почнуть відображатися у платіжних документах уже після набуття рішенням чинності. Мешканцям громади рекомендують врахувати оновлені суми під час планування щомісячних витрат на житлово-комунальні послуги.

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