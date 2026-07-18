Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке официально утвердило исполнительный комитет городского совета, сообщает Politeka.net.

С 1 августа 2026 для жителей общины начнут действовать новые расценки на услугу по вывозу бытовых отходов.

Соответствующее решение было принято 15 июля.

Информацию об этом предоставляет городской совет Луцка .

В городском совете отмечают, что пересмотр стоимости связан с ростом себестоимости предоставления услуги и необходимостью обеспечения стабильной работы специализированной техники.

Для жителей многоквартирных домов в Луцке ежемесячная плата увеличится с 61,16 до 80,39 грн с человека. Для жителей частного сектора тариф вырастет с 62,89 до 81,88 гривны.

Обновленные расценки будут касаться и сел Луцкой общины. В многоквартирной застройке стоимость повысится с 39,30 до 52,47 гривны, а для индивидуальных домовладений с 42,09 до 56,19 гривны на одного человека.

В пояснительной записке к решению отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве стало следствием существенного роста расходов предприятия. В частности, дизельное топливо подорожало с 41,89 до 76 гривен за литр, бензин с 49,98 до 72 гривен. Кроме того, увеличились расходы на оплату труда работников, уплату налогов, ремонт и техническое обслуживание спецтранспорта.

В городских властях отмечают, что предварительный тариф пересматривали в 2025 году. За это время экономические условия существенно изменились, поэтому действующие расценки уже не покрывали фактические расходы на предоставление услуги.

Новые начисления начнут отражаться в платежных документах уже после вступления решения в силу. Жителям общества рекомендуют учесть обновленные суммы при планировании ежемесячных расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: что именно дорожает и насколько