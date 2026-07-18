Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в нескольких локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря новым частным предложениям для переселенцев и престарелых, нуждающихся в временном убежище без арендной платы, сообщает издание Politeka.net.

Владельцы домов готовы принимать жильцов на разный срок в зависимости от договоренностей. Условия проживания отличаются, однако все объявления предусматривают бесплатное размещение.

Один из вариантов расположен в Одессе по проспекту Князя Владимира Великого. Семья предлагает отдельную комнату в трехкомнатной квартире одинокой женщине пенсионного возраста. Также хозяева готовы помочь с оформлением статуса внутриперемещенного лица.

Еще одно предложение доступно на улице Жуковского. Там можно поселиться в отдельной комнате двухкомнатной квартиры. Хозяйка отмечает, что не нуждается в постоянном уходе, а ищет компаньонку для совместного проживания и общения.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают и в другой трехкомнатной квартире в Одессе. Владельцы готовы принять одинокую женщину в возрасте от 60 до 70 лет, которая потеряла собственное жилье и не имеет близких родственников. Для проживания выделяется отдельная комната с необходимыми бытовыми условиями.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять все детали непосредственно с владельцами, в частности, возможный срок пребывания и правила проживания. Также следует проверять актуальность объявлений, ведь перечень доступных вариантов регулярно обновляется, а отдельные предложения быстро находят новых жителей.

Источник: Допомагай

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