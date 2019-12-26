Заправки WOG – лідери за якістю бензину в Україні

Експерти перевірили якість бензину А-95 на шести найбільш популярних АЗС

Експерти Mind.ua відвідали заправки Shell, WOG, ОККО, «Укрнафта», «БРСМ» та "Гранд-Петрол".

Які АЗС лідирують за показниками якості палива:



-WOG - 27%;



-КЛО - 21%;



-ОККО - 16%.

Найбільше водії довіряють компанії WOG, її вважають однією з найкращих за якістю бензину і газу.

Зупинимося докладніше на заправках WOG, оскільки саме ця мережа показала одні з найкращих результатів за якістю палива. На сьогоднішній день на рахунку мережі 415 станцій, але ця кількість постійно зростає, пише Uaenergy.

Якість палива залишається на високому рівні. Саме на заправки Wog менше всього нарікань у водіїв.

Середня вартість бензину марки А95 становить 30,79 грн.

Преміальна марка того ж А95 вже дорожче - 31,79.

Дизельне паливо і А92 коштують однаково - 29,79 гривень за літр.

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