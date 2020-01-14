Експерти зробили огляд автомобіля Mercedes-Benz CLS 350 - седана класу люкс

Ведуча Ютуб-каналу "Круїз без контролю" зробила огляд автомобіля Mercedes-Benz CLS 350. Відео вже з'явилося в мережі. На кадрах розглядають люксовий седан, який випускає німецький бренд Mercedes-Benz. Автомобіль вмістив в собі впізнаваний дизайн від компанії, а також передові технології і комфорт. CLS 350 поставив собі завдання об'єднати стиль і дизайн купе з практичністю седана. Вийшло це чи ні у німецького виробника, дивіться у відео.

В ньому немає високотехнологічного розбору з дивними словами, які не зрозумілі обивателю. Тільки огляд всіх характеристик, які потрібні водієві постійно.

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