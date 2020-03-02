Українці поки що можуть вплинути на ситуацію

В Україні хочуть повернути техогляд автомобілів, відповідний законопроект опублікований на сайті Міністерства інфраструктури

Відзначається, що в даний час документ проходить громадські обговорення, і громадяни країни можуть внести свої пропозиції до 26 березня.

У прес-службі відомства уточнили, що законопроект пропонує механізм повернення та проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, правила використання тахографів, а також навчання для водіїв комерційного транспорту.

Відповідальним за техогляд хочуть призначити Бюро з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Згідно з проектом закону, водіям легкових авто з повною масою до 3,5 тонни необхідно буде проходити техогляд через чотири роки від дати випуску машини, потім кожні два роки.

Автомобільним таксі потрібно буде проходити технічний огляд кожен рік. Автобусам - через рік від дати випуску, далі кожні шість місяців.

Вантажним автомобілям, з повною масою понад 3,5 тонни техогляд доведеться проходити кожен рік. У той же час водії мототранспорту зобов'язані будуть проходити перевірку кожні два роки.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажу автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 рази в рік.

Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

Додамо також, в Україні мають намір застосувати досвід європейських країн щодо пішоходів-порушників і не толькою

Так у Верховній Раді розглядають проект закону, який передбачає посилення відповідальності для пішоходів за порушення правил руху. Але нововведення торкнуться не тільки пішоходів, а й велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин.

Нагадаємо, українців масово позбавлять машин, водіїв чекає важкий удар: відома причина.

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