Для "порятунку" авто з бруду або снігу, не обов'язково використовувати іншу машину або ж просити пасажирів підштовхнути
Як передає Obozrevatel, це цілком можна зробити самому за допомогою підручних засобів – палиці (дошки) і мотузки (стрічки).
Відеоролик такого лайфхака опублікував YouTube-канал Secret Autochanel. Як випливає з відео, для самостійного звільнення авто з пастки палицю необхідно прикріпити до колеса, після чого акуратно починати виїжджати.
Конструкція стане упором і не дозволить колесу пробуксовувати на місці, завдяки чому автомбіль зможе рухатися.
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Головною умовою явлется правильно підібрана палиця, щоб та не чіплялася б об колісну арку автомобіля.
Автор лайфхака взяв собі велику дошку, так як його позашляховик має велику відстань між колесом і кузовом машини.
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