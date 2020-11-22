Для "порятунку" авто з бруду або снігу, не обов'язково використовувати іншу машину або ж просити пасажирів підштовхнути

Як передає Obozrevatel, це цілком можна зробити самому за допомогою підручних засобів – палиці (дошки) і мотузки (стрічки).

Відеоролик такого лайфхака опублікував YouTube-канал Secret Autochanel. Як випливає з відео, для самостійного звільнення авто з пастки палицю необхідно прикріпити до колеса, після чого акуратно починати виїжджати.

Конструкція стане упором і не дозволить колесу пробуксовувати на місці, завдяки чому автомбіль зможе рухатися.

Головною умовою явлется правильно підібрана палиця, щоб та не чіплялася б об колісну арку автомобіля.

Автор лайфхака взяв собі велику дошку, так як його позашляховик має велику відстань між колесом і кузовом машини.

Раніше стало відомо, що в Україні водіїв з 3D-номерами штрафуватимуть, оскільки ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.

Зазначається, що державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі. Тому 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.

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