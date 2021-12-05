Lexus LX600 2022 року випуску, офіційно представлений трохи більше місяця тому, ефектно засвітився в мережі.
Про це повідомляє "motortrend.com".
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Lexus LX600 2022 року отримає комплектації Ultra Luxury і F Sport, які об'єднують стандартну, преміальну і розкішну обробку.
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Lexus LX600 Ultra Luxury приділяє особливу увагу пасажирам на задніх сидіннях, надаючи два шестиступінчастих регульованих по потужності масажних крісла капітана, розділених центральною консоллю з сенсорним екраном.
Lexus LX600 F Sport отримує стандартний задній диференціал з обмеженим ковзанням Torsen, новий задній стабілізатор поперечної стійкості, 22-дюймові ковані ролики, затемнену сітчасту решітку, додатковий червоний інтер'єр і додатковий спеціальний білий екстер'єр.
Ціни на Lexus LX600, який надійде в продаж десь у першому кварталі 2022 року, ще не оголошені, але очікується, що він обійдеться від 90 000 доларів.
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