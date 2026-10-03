Початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області наближається: місто готове до подачі тепла майже на 80%, але акти готовності має лише 46 із 1230 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго».

Опалювальний сезон у Миколаївській області стартує за погодою — єдиної дати, коли тепло одночасно ввімкнуть у всіх містах України, не існує. Остаточне рішення про старт опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування окремо в кожному регіоні.

Початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області, як і по всій Україні, залежить від погоди. За постановою Кабінету Міністрів №830 опалення вмикають не пізніше, ніж після трьох діб із середньою добовою температурою +8 °C або нижче. Та сама межа діє і під час завершення сезону.

Наскільки Миколаїв готовий до подачі тепла

Про стан підготовки до зими повідомляє Суспільне Миколаїв. У місті триває підготовка до опалювального сезону, і загалом Миколаїв готовий до подачі тепла майже на 80%. Водночас акти готовності мають лише 46 із 1230 будинків, які обслуговує ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як розповів головний інженер ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Кирило Купрій, підприємство готове до сезону на 75%. На випадок перебоїв зі світлом котельні забезпечуватимуть резервним живленням. «Цього року ми взяли акцент на прокладання великих діаметрів — це 530 труба, 426. Заплановано понад 4 кілометри теплових мереж, наразі виконано 2,5 кілометра, які вже зварені, опресовані та закопані», — зазначив він.

На мережеві роботи передбачено близько 100 мільйонів гривень. Станом на зараз витрачено 32 мільйони, решту коштів відрахують протягом вересня. Уже готові 340 кілометрів тепломереж підприємства, а на останніх 200 кілометрах знімають заглушки і проводять перевірку.

Житловий фонд — найслабше місце підготовки

Найгірше, за оцінкою Купрія, готується житловий фонд: з 1230 будинків акти готовності мають лише 46, тобто близько 4 відсотків. «Якщо в одному домі прорве опалення, потрібно зупиняти багато житлових будинків, і котельня може не працювати», — пояснив головний інженер.

Начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук додав, що підготовку ведуть відповідно до Плану стійкості, затвердженого РНБО. Багатоквартирні будинки — і керівні компанії, і ОСББ — готові приблизно на 65%. «Йдемо за графіком, але гарантувати не можна через можливі ворожі обстріли», — наголосив він.

Позитивний приклад — два будинки ОСББ, якими керує Світлана Душка: там за програмою «Енергодім» встановили індивідуальні теплові пункти, тож готовність сягає 90%. Миколаївська ТЕЦ деталі стану об'єктів критичної інфраструктури не розголошує з міркувань безпеки.

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