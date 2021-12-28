Nissan Pathfinder 2022 року п'ятого покоління отримав новий дизайн кузова, покращений інтер'єр з розширеними мультимедійними функціями і ряд інших сучасних систем.

Nissan Pathfinder 2022 року матиме 9-ступінчасту автоматичну коробку передач для заміни попереднього варіатора, хоча агрегат не змінився, передає "kfz10.de".

Стара платформа не завадила Nissan Pathfinder отримати зовсім інший зовнішній вигляд. Після останнього X-Trail його старший "брат" отримав більш гострі форми і більш "м'язисту" обробку, що посилило жорстокість автомобіля.

При цьому була збережена фірмова V-подібна конфігурація решітки радіатора Nissan Pathfinder, але сама вона сильно виросла, що ідеально вписується в нову концепцію дизайну.

Модифіковані фари з тонкими верхніми секціями ходових вогнів тепер є стандартними світлодіодами Nissan Pathfinder 2022 року.

Інтер'єр кросовера був істотно перероблений. Передня панель Nissan Pathfinder отримала іншу конфігурацію, центральний тунель став двоступеневим - зі значним нижнім відсіком.

У дорогих комплектаціях новий Pathfinder оснащений передовим електронним обладнанням.

Є 12,3-дюймова панель цифрових інструментів, 9-дюймовий мультимедійний екран і 10,8-дюймовий дисплей з Головним управлінням.

Простіші версії покладаються на 7-дюймовий і 8-дюймовий екран медіацентру. Для інформаційно-розважальних систем Nissan Pathfinder оголошено Підтримку Apple CarPlay і Android Car, а опціонально пропонується бездротова Apple CarPlay.

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