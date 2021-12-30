Mazda CX-30 2022 року - це абсолютно нова модель, розташована між малолітражною CX-3 і компактною CX-5.

Японська компанія не єдина, хто виробляє автомобіль для цього класу кросоверів. Тим не менш, конкурентів Mazda CX-30 2022 року буде не надто багато. В якості можливих доступних альтернатив ймовірно підходить Nissan Rogue Sport, передає "kfz10.de".

Mazda CX-30 поставляється з привабливою передньою решіткою. Інтер'єр виконаний з високоякісних матеріалів. Тим не менш, Mazda CX-30 не буде преміальним автомобілем у 2022 році.

Технологія SkyActiv використовує передові системи для скорочення вихлопних газів.

З іншого боку, компанія не відома широким вибором двигунів. Але є відповідні силові агрегати для потреб власників Mazda CX-30 2022 року.

Шестиступінчаста автоматична коробка передач і передній привід є стандартними конфігураціями Mazda CX-30, в той час як ви можете оновити привід за допомогою AWD.

Базова версія Mazda CX-30 2022 року залишається незмінною. Всередині родзинкою є великий 8,8-дюймовий дисплей в якості центру інформаційно-розважального центру Mazda Connect.

Навіть адаптивний круїз-контроль в авто є. Пакет Select оцінює пропозицію за допомогою двозонного автоматичного кондиціонера, який, як правило, є базовим варіантом.

До слова, Nissan Qashqai Sport зовсім скоро з'явиться на дорогах України: як він виглядає, фото.

Раніше Politeka повідомляла, Nissan Juke кардинально зміниться в 2022 році: як буде виглядати компактний кросовер.

Також Politeka писала, що Suzuki Vitara 2022 року поєднує в собі можливості кросовера і джипа: фото оновленого "японця".