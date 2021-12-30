Японська компанія не єдина, хто виробляє автомобіль для цього класу кросоверів. Тим не менш, конкурентів Mazda CX-30 2022 року буде не надто багато. В якості можливих доступних альтернатив ймовірно підходить Nissan Rogue Sport, передає "kfz10.de".
Mazda CX-30 поставляється з привабливою передньою решіткою. Інтер'єр виконаний з високоякісних матеріалів. Тим не менш, Mazda CX-30 не буде преміальним автомобілем у 2022 році.
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З іншого боку, компанія не відома широким вибором двигунів. Але є відповідні силові агрегати для потреб власників Mazda CX-30 2022 року.
Шестиступінчаста автоматична коробка передач і передній привід є стандартними конфігураціями Mazda CX-30, в той час як ви можете оновити привід за допомогою AWD.
Базова версія Mazda CX-30 2022 року залишається незмінною. Всередині родзинкою є великий 8,8-дюймовий дисплей в якості центру інформаційно-розважального центру Mazda Connect.
Навіть адаптивний круїз-контроль в авто є. Пакет Select оцінює пропозицію за допомогою двозонного автоматичного кондиціонера, який, як правило, є базовим варіантом.
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