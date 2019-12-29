Рішення Апеляційного суду по звільненню беркутівців - це "подарунок" "Діда Мороза" під ялинку під назвою Україна - failed state.

Попереду належить пройти через болючий розпад, численні страждання, боснізацию і так далі.

Адже це держава не тільки не здатна захистити себе, але не може без ганьби навіть захистити тих, хто його захищав ціною свого життя. Наслідком будуть більш високі ставки на наступній хвилі нестабільності.

Більш високі в даному контексті - стрілянина. Адже держава переконала, що справедливості немає, а, значить, підштовхує "принижених і ображених" вершити справедливість так, як вони її розуміють і можуть.

Інституційна імпотенція завжди призводить до соціального розлючення. Селяві.

Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього