Що в нас є? Печаль і далина.

Л.Костенко

Обращение страны в «Слуг» - истинная основа и краеугольный камень всех планов В.Зеленского, его советников, конечно, задача нелегкая, но неосуществимой ее назвать нельзя. Стоит вспомнить, что в парламенте большинство «Слуги», правительство, силовые структуры, прокуратура, суды, офис президента, СБУ, все «Слуги». Затем мало-помалу президент В.Зеленский назначает своих «Слуг», главами городских, областных, районных администраций и, наконец, все государственные должности занимают люди президента. Они на вершине. Цель достигнута. А что в душе?

Какие раздирают сомнения? Нет! Он гордый, уверовавший в свой гений перед умными – Коломойским, Хорошковским, Пинчуком, которые часто посмеивались над его мечтой и верой сыграть роль настоящего президента. Теперь он покажет власть имущим, что он может держать голову в десять раз выше, чем они.

А что же украинский народ? Ничего хорошего не ждет страна и украинцы от этой «смешной» власти, ничего хорошего не ждут они и от президента Зеленского. С верой и надеждой ждут улучшения жизни, ждали Нового года, Рождества, поздравления президента с Новым годом. Никто не ожидал, что Зеленский в эту новогоднюю ночь проявит такую небрежность к народу, патриотам Украины и бросит им вызов. Какая разница, как названа улица? Главное – она освещена и заасфальтирована, неважно возле какого памятника ты ждешь любимую девушку. Это просто праздник пройтись по улице имени Сталина в Варшаве, Мусоллини – в Риме, Путина - в Киеве, Берии – в Тбилиси. Давайте объединяться и любить всех граждан «Беркуты и Небесная сотня», «Пушилины и Гиркины с воинами АТО» и т.д.

Что это - случайно? Забывчивость? Кто сценарист этого спектакля?

Такие поздравления вызывают подавленность, тоску и тревогу.

Куда ведете, господин президент, украинский народ, в «Таежный союз», тесноту, грязь, произвол, хаос, бедствия, угнетение, смерть?

А сами – властные, самовлюбленные, высокомерные, выстраиваете для себя реальную силу: деньги, роскошество. Все у вас выражается цифрами, в основе и в итоге – деньги, деньги, деньги и власть. Вот, куда вы направляете свое зеленое течение в «оману» Украинцев, а сами бежите в Оман. Народ не так глуп.

К сожалению, в своей готовности обманываться – да, «глуп», избирая слуг на вершину власти.

Весь ход истории после двух революций требовал, чтобы Украина шла другим путем, без потрясений, однако у нас много лет подряд сохраняется один из самых высоких уровней смертности в мире. Замороженная идея свободы человека – жить по-своему. Его должен защищать суд, налоговая система, государство, т.е. любой политический режим. К сожалению, Порошенко, Гонтарева, Рожкова, Смолий вся эта банда уничтожили банковскую систему, малый и средний бизнес, надежду, разворовали их деньги. И на сегодняшний день Смолий, Рожкова руководят Нацбанком.

Как это можно? А что Зеленский? Кому это выгодно? Правильно! Вы догадались. Зачем менять коррупционные схемы? А жаль! Вместо реформ власть запускает мифы и легенды.

І щось в мені таке болить,

Що це і є, напевно, Україна

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша