Грошова допомога в Одеській області тепер доступна для переселенців, які хочуть започаткувати, відновити або розвинути власний мікробізнес. Учасникам програми надають до 2600 доларів, а також навчання і практичні консультації.

Допомогу для переселенців в Одеській області розширили на підтримку власної справи — в Україні запрацювала програма фінансування мікробізнесу, якою можуть скористатися і мешканці Одещини. Про це повідомляє «ЯМаріуполь.Київ», передає ІА «РеІнформ».

Грошова допомога в Одеській області в межах цієї програми сягає 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи. Кошти розраховані на людей і мікробізнеси, які постраждали через війну та прагнуть збудувати або посилити власну справу.

Хто може взяти участь

Долучитися можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі громад, що належать до територій, де ведуться або велися бойові дії — за переліком, визначеним наказом №376.

Де діє програма

Програма охоплює чотири регіони: Дніпропетровську, Київську (разом із Києвом), Чернігівську та Одеську області. Зверніть увагу: бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах програми не підтримуються.

Учасникам доступні фінансування, навчання, практичні онлайн-зустрічі та заняття про те, як планувати, розвивати і посилювати власний бізнес. Витратити гроші дозволено виключно на придбання обладнання та інструментів для започаткування, відновлення або розвитку справи.

Як зареєструватися

Програму реалізує ГО «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з Mercy Corps. Реєстрація доступна за посиланням на сторінці програми. Перед поданням заявки підготуйте опис бізнес-ідеї та перелік необхідного обладнання.

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