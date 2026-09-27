Початок опалювального сезону 2026 в Чернігівській області наближається: 473 житлові будинки Чернігова вже отримали акти готовності до подачі тепла — це 67% від тих, що обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго». Найгірше до зими готуються медичні заклади та школи.

Графіки відключення світла у Чернігівській області восени залишаються реальністю, тож підготовка до зими триває паралельно із запуском опалення. За даними АТ «Облтеплокомуненерго», 473 житлові будинки Чернігова вже отримали акти готовності до опалювального сезону 2026/2027 років — це 67% від усього житлового фонду, що перебуває на обслуговуванні підприємства.

Складніша ситуація у соціальній сфері. Найкраще до подачі тепла готові дитячі садочки — 76%. Далі з великим відривом ідуть школи з показником 56% та медичні заклади, де акти готовності мають лише 42%. Тобто частина лікарень і навчальних закладів може увійти в сезон із запізненням, якщо темпи підготовки не пришвидшаться.

Найменше актів готовності наразі мають ОСББ та відомчі будинки. За словами комунальників, саме цей сегмент може ускладнити безпечний і своєчасний запуск опалення, адже такі будівлі обслуговуються окремо і не завжди встигають пройти перевірку мереж і підписати документи.

План стійкості: як область готується до складної зими

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в інтерв'ю «Суспільному» розповів, що регіон реалізує План стійкості. Він охоплює захист енергооб'єктів, розподілення теплової генерації, встановлення блочно-модульних котелень та когенераційних установок, а також створення резерву генераторів.

Посадовець попереджає, що наступна зима може виявитися складнішою за минулу. Водночас, за його словами, область готується краще завдяки додатковому резерву генераторів для лікарень та систем водо- і теплопостачання. Минулої зими через відключення електроенергії частина генераторів виходила з ладу, тому тепер створюють додатковий запас обладнання, щоб уникнути повторення такої ситуації.

Що означає готовність 67% для мешканців

Для мешканців відсоток готовності безпосередньо впливає на те, скільки часу триватиме запуск тепла. Чим більше будинків встигне підписати акти до старту сезону, тим швидше батареї потеплішають одночасно по всьому місту. ОСББ та відомчим будинкам комунальники радять якнайшвидше завершити перевірку внутрішньобудинкових мереж, щоб не затримати подачу опалення у своєму секторі.

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