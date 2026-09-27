Початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області наближається: місто загалом готове до подачі тепла майже на 80 відсотків, однак житловий фонд готується найповільніше — про це розповіли комунальники та посадовці міста.

Підготовка до опалювального сезону в Миколаєві триває — місто загалом готове до подачі тепла майже на 80 відсотків. Однак початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області має слабку ланку: житловий фонд, де акти готовності є лише у 46 із 1230 будинків.

Головний інженер ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Кирило Купрій повідомив, що підприємство готове до сезону на 75 відсотків. У разі перебоїв з електропостачанням котельні забезпечуватимуть резервним живленням. За планом мають прокласти понад 4 кілометри теплових мереж великого діаметру, з яких уже виконано 2,5 кілометра.

Річне фінансування підприємства становить 100 мільйонів гривень, із них наразі витрачено 32 мільйони. Найгірша ситуація — у житловому фонді: із 1230 будинків, які обслуговує «Миколаївоблтеплоенерго», акти готовності мають лише 46, тобто близько 4 відсотків.

Начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук розповів, що багатоквартирні будинки готові приблизно на 65 відсотків. Підготовка триває за графіком відповідно до Плану стійкості РНБО, проте є ризик відкидання назад через ворожі обстріли.

«Миколаївська ТЕЦ» подробиць своєї готовності не розкриває з міркувань безпеки. Натомість голова ОСББ Світлана Душка зазначила, що у двох будинках встановили індивідуальні теплові пункти за програмою «Енергодім» — там готовність сягає 90 відсотків.

Наскільки готові будинки і коли чекати тепло

Загальна готовність міста до опалювального сезону становить майже 80 відсотків. Найбільше відставання — саме за багатоквартирними будинками, де рішення про підготовку ухвалюють ОСББ та управителі. Тож старт тепла в оселях залежатиме не лише від комунальників, а й від того, як швидко оформлять акти готовності по кожному будинку.

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