Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває: за даними моніторингу цін Мінфіну, лише за місяць гречка подорожчала з 74,63 до 79,70 грн за кілограм, а довгий рис — із 59,74 до 66,83 грн. Мережі Auchan, Metro, Novus і Megamarket, які працюють у регіоні, оновили цінники на крупи.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває — за свіжим моніторингом цін Мінфіну (minfin.com.ua), станом на 26 вересня 2026 року базові крупи знову подорожчали. Дані збирають по мережах Auchan, Metro, Novus і Megamarket, що працюють і в Дніпрі та області.

Найпомітніше за місяць додав довгий рис: у серпні його середня ціна становила 59,74 грн за кілограм, а тепер — 66,83 грн. Найдорожче цей рис сьогодні продає Novus — 79,99 грн/кг, найдешевше — Metro (52,00 грн), Megamarket тримає 68,50 грн.

Пропарений рис подорожчав помірніше — з 53,13 грн до 56,37 грн за кілограм. У Auchan він коштує 60,10 грн, у Metro — 54,00 грн, у Megamarket — 55,00 грн. Круглий рис майже не змінився: 54,71 грн у серпні проти 55,77 грн зараз, ціни тут від 53,90 грн (Auchan) до 58,50 грн (Megamarket).

Гречка за місяць теж помітно додала: у серпні кілограм у середньому коштував 74,63 грн, тепер — 79,70 грн. Найдешевшу гречку пропонує Metro (69,90 грн/кг), далі йдуть Auchan (74,90 грн) і Novus (74,99 грн). А в Megamarket цінник на гречку сягнув 99,00 грн — це найвища позначка серед усіх позицій моніторингу.

Сервіс Мінфіну окремо відстежує борошно, цукор і соняшникову олію — разом із крупами вони формують базовий запас родини. Динаміка останніх тижнів показує, що дешевшати продукти поки не збираються: оновлення цін відбувається щодня о 08:54, і цифри рухаються переважно вгору.

Як заощадити на покупці круп

Найдорожчі позиції зазвичай у Megamarket та Novus, тоді як Metro часто виставляє нижчі ціни на рис і гречку. Перед покупкою варто звіряти цінники через моніторинг Мінфіну або акційні каталоги мереж, а також звертати увагу на фасування: різниця між магазинами за той самий кілограм сягає 20–30 гривень.

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