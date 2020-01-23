Гончарук заявив, що УЗ передадуть в управління Дойче Бану на 10 років. Тобто наш інфраструктурний монополіст піде під зовнішнє управління.
Це означає, що наш уряд визнає, що нездатний управляти економікою і великими інфраструктурними об'єктами.
Питання - а на х@я нам тоді такий уряд? Може тоді простіше відразу перейти під управління німцям? І заощадити?
І ось тут ми впираємося в тисячолітню проблему, яку не можемо вирішити із часів до Київської Русі.
Як кажуть, «земля наша велика і щедра, а порядку в ній немає; та й ідіть княжити і володіти нами».
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1000 років по одному і тому ж колу з граблями.
Юрій Романенко, відомий український журналіст, блогер, політичний оглядач і редактор порталу "Хвиля"
За його словами, Україна планує передати «Укрзалізницю» в управління німецької залізничної компанії Deutsche Bahn на 10 років.
Гончарук уточнив, що відповідний меморандум про передачу компанії був підписаний вчора в Давосі, 22 січня.