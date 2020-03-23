Як "мародери" "бариг" при владі замінили або

українська історія вчить тому, що нічому не вчить

Ледь забулися нахабні й цинічні вимоги урядовців Гончарука і ЗЕ-депутатів про щонайменше 100-тисячні зарплатні для себе;

ще не стихла гнівна дискусія про те, як урядовці та депутати посприяли продажу закордон ВСІХ запасів антикоронавірусних медичних та профілактичних засобів;

лише переварили інформацію про закупівлю КМ Шмигаля вкрай потрібних для боротьби з коронавірусом сувенірів із «скіфського золота і запонок»;

ще триває обговорення купівлі елітного «карантинного Мерседеса» головою офісу ЗЕЛЕНСЬКОГО ..

Як Гліб Канєвський шокував фанатів влади інформацією про закупівлю СБУ та Нацполіцією автомобілів покращеної комплектації на понад 300 мільйонів бюджетних гривень, скоріше всього за спрощеною, карантинною процедурою!

Сумна історія коловороту в українській владі: боролися з БАРИГАМИ - здобули МАРОДЕРІВ!

П.С. Нагадую принагідно й про нашу вимогу до Разумкова, Медведчука, Тимошенко, Порошенка і Вакарчука відмовитися від майже 300 мільйонів бюджетних партійних коштів на користь охорони здоров‘я! Бо виділення аж 100 млн. грн на карантинні заходи це - знущання і цинізм найвищої міри!

Для цього не треба позачергова сесія, для цього достатньо лише ваших заяв, а точніше совісті!

Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"