Стало відомо про чергове марнотратство мера Києва Віталія Кличка

Про це у своїй статті написав юрист Віктор Марусиченко, яка була опублікована на порталі політпартії "Рідна країна".

Далі наводимо текст автора без коментарів та будь-яких змін:

В рамках проекту #Нашбюджет «Рідна країна» продовжує стежити за тим, як столична влада витрачає наші бюджетні кошти. В минулому році ми неодноразово звертали увагу на марнотратство мера міста Києва Віталія Кличка, зокрема на будівництво так званого «мосту Кличка» – мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», на який було витрачено шалені кошти – більше 300 мільйонів гривень.

Тепер Кличко вирішив витратити наші бюджетні кошти на черговий “найнеобхідніший” в часи карантину прожект – реконструкцію та благоустрій парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі за 67,78 млн грн.

Серед об’єктів, які планують встановити, чавунний фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла, який обійдеться бюджету міста…Увага! В майже 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що це вже третя скульптура, присвячена покровителю Києва. Остання теж була ініційована столичним міським головою і стала в’їзним знаком у Київ з боку Борисполя, але розгледіти в тій химерній скульптурі Архистратига Михаїла майже неможливо. До слова, тоді на всі в’їзні знаки було витрачено 9,47 млн. грн.

Якщо трохи розібрати фонтан по частинах, то за кошторисом, сам фонтан складається з великої чавунної чаші вагою 1,2 т в 774 тис. грн, малої чавунної чаші вагою 150 кг за 101 тис. грн, чотирьох бронзових підвалин з птахом вагою 150 кг по 187 тис. грн / шт. декоративного елемента з левами вагою 100 кг за 109 тис. грн, чавунного навершя вагою 150 кг за 42 тис. грн і восьми бронзових форсунок по 31 тис грн / шт. Разом ці елементи конструкції стоять 2,02 млн грн.

За словами самого Кличка, втрати бюджету столиці в умовах боротьби з коронавірусом становитимуть близько 1,6 млрд грн, що підтверджує проблеми з бюджетом, але, слідкуючи за діями столичної влади, для «обраних» компаній, які перемагають тендери, все ж таки бюджетних коштів не шкода.

Варто зазначити, що на доплату лікарям, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус і з хворими на COVID-19 Київ у березні із міського бюджету виділив 10,8 млн грн, тобто лише один чавунний фонтан.

Виходить, що не дивлячись на гучні заяви про підтримку медичних працівників та «безпрецедентні» заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу, київська влада продовжує займатись марнославством та марнотратством наших бюджетних коштів.

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