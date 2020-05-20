Як я бачу перезапуск держави

Плівки Байдена чітко показують одне - зовнішнє управління будь то російське чи американське, нічого хорошого Україні не несе. Повернення суверенітету з лап компрадорів і наскрізь прогнилої олігархії - питання життя українського народу.

Тому на наступних етапах демонтажу Другої республіки доведеться позбутися від усіх цих НАБУ, САПів, Наглядовых радий, НАЗК та інших паразитів, які тільки вносять хаос в держуправління. В принципі, вже можна говорити, що всі головні інститути держави доведеться тотально перезапускати. Потрібно буде розганяти СБУ, Міноборони, всі ці гнилі міністерства з їх гнилими решалкіними й всюдисущими агентами впливу.

У перший день нової каденції наступний президент розганяє парламент і вводить Патріотичний акт, який регулює відносини в державі на півроку до нових виборів в Раду, які повинні бути суміщені з референдумом щодо нової Конституції. На ці півроку укази президента будуть мати статус закону. Референдум по Конституції легітимізує цей порядок і нова Рада просто затвердить те, що прийме народ (а він візьме все, що завгодно, лише б почали наводити порядок).

Указами президента по черзі будуть розпускатися всі старі інститути. Наприклад, першим указом розпустив СБУ. Другим указом створив нову СБУ без зайвих ланок. Це стосується ВСІХ інститутів. Без винятків. Суди розпустити. Через місяць зібрати нові з юристів. На цей місяць виділити 10-20 чоловік авторитетних суддів, які будуть розглядати невідкладні справи надзвичайної важливості. Думаю в нашій країні 10 осіб таких знайдеться

Інститут прем'єра скасувати. Уряд перевести в зону відповідальності президента, як в США. Заодно позбавимося від купи проміжних непотрібних ланок і купи паразитів, які з цього годуються. Взагалі, логіка дій повинна бути максимально направлена на спрощення державної структури, спрощення норм, максимальне полегшення ведення економічної діяльності

Ключове питання - звідки взяти всіх людей нової держави? Є й відповідь - з партії. Партія повинна бути спочатку структурою нової держави, щоб, наприклад, люди на регіональному рівні самого початку знали, що голова місцевого осередку - це майбутній губернатор, а сам місцевий осередок - майбутні прокурори, поліція, сбушники і судді. Тому клітинка має спочатку добре розбиратися хто чим володіє, як керує. Бо їй це все доведеться брати під свій контроль. При цьому силовий компонент в партії - ключовий. Оскільки спираючись на нього, можна буде тільки щось робити. А контроль над силовою вертикаллю в перші дні та години визначить взагалі перспективу нової державності в Україні.

Нова держава повинна буде повністю порвати з УРСР та її жалюгідною кодлом в особі Другої республіки. Нова Конституція, нові Кодекси без будь-якого зв'язку з цією відрижкою партноменклатури і криміналітету. Щоб ні одна паскуда не могла апелювати до дебільних законів, які нічого не дозволяють зробити покриваючи бездарних корупціонерів, ідіотів і відвертих злодіїв.

Такий радикальний розрив з традиціями УРСР і Другої Республіки і буде повноцінною революцією, а не її жалюгідними імітаціями, що ми мали на 2004-2014 роки.

Обговорювати ж перспективи поточної державності України немає сенсу. У неї нуль (0) перспектив. І ви в глибині душі все це розумієте.

Юрій Романенко, політтехнолог