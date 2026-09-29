Грошова допомога в Львівській області доступна окремим домогосподарствам — розпочато реєстрацію на виплату 43 200 гривень у межах проєкту «Родина родині» від Карітас-Спес.

Грошова допомога в Львівській області для постраждалих від війни знову доступна до оформлення — благодійна організація відкрила набір бенефіціарів у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка».

Як повідомляє інформаційний ресурс «де Допомога», проєкт реалізує Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Його мета — підтримати сімʼї та осіб, які постраждали від наслідків війни, шляхом надання фінансової допомоги для відновлення джерел доходу.

Програма діє у чотирьох областях України: Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Розмір виплати становить 43 200 гривень на одне домогосподарство.

Хто може претендувати на виплату

Подати заявку можуть дві категорії громадян. По-перше, багатодітні сімʼї, які виховують троє та більше дітей. По-друге, домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю.

Важлива умова: взяти участь можуть лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в межах інших проєктів РМ «Карітас-Спес Україна» або інших благодійних організацій в Україні.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти дозволено спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, техніку, тварин, а також на започаткування чи розвиток власної справи.

Як подати заявку

Охочим слід завантажити грантову заявку, заповнити її, а потім заповнити форму попередньої реєстрації й прикріпити заповнену заявку. Для заповнення форми потрібен Google-акаунт.

Термін реалізації проєкту — вересень-грудень 2026 року, кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Однак кількість місць і грантів обмежена: форму автоматично закриють після набору необхідної кількості заявок. Приймаються лише повністю заповнені грантові заявки, без пропущених розділів.

Для консультацій працює телефон +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) та електронна пошта caritas.spes.granty@gmail.com.

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