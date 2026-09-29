Грошова допомога в Херсонській області від міжнародної організації Acted: у вересні 2026 року жителі Станіславської громади можуть отримати по 10 800 гривень на кожного члена родини.

Грошова допомога в Херсонській області від міжнародної гуманітарної організації Acted стартувала у вересні 2026 року. Програма фінансової підтримки охопила Станіславську територіальну громаду: місцева адміністрація вже передала благодійникам попередні списки мешканців, повідомляють Новини.LIVE.

Сума виплати становить 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства. Це загальна сума, розрахована на шестимісячний період. Отримати кошти можуть люди, які фактично проживають на території громади та належать до пільгових категорій населення у зоні активних бойових дій.

Окрема підтримка передбачена для тих, хто евакуювався в безпечні регіони. Виїхали з громади від 45 днів до шести місяців тому гарантують 12 400 гривень на три місяці та ще 2 000 гривень щомісяця за умови оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи.

Згодом для жителів громади планують запустити й «зимову» грошову допомогу на опалювальний сезон. Вона також розрахована лише на пільгові категорії громадян, які мешкають у зоні бойових дій, а після ухвалення урядової постанови документи для виплат потрібно буде подавати окремо.

Як оформити виплату

Автоматична реєстрація не проводиться — через нестабільний зв'язок та інтернет у громаді. Щоби потрапити до програми, потрібно особисто звернутися до старости або відповідальних осіб у своєму населеному пункті, передати копії документів, взяти номер телефону представника Acted і зателефонувати йому для уточнення та підтвердження даних.

Виплати перекажуть на банківський рахунок IBAN будь-якого банку України. Остаточні списки отримувачів та графік виплат місцева влада оголосить додатково.