Мобілізація в Україні може обернутися затриманням людини навіть без порушення закону — достатньо розбіжності між паперовими військово-обліковими документами та даними в електронному реєстрі «Оберіг». Юристка пояснила, як завчасно виправити помилку і чим загрожує її ігнорування.

Статус «У розшуку» в «Резерв+» — лише один із наслідків неточності у військово-облікових даних. Військова юристка компанії «Приходько та партнери» Діана Тернова наголошує: реєстр «Оберіг» зараз є головним джерелом інформації для перевірок патрулів, тож будь-яка розбіжність між цифровим записом і паперовим документом автоматично створює ризики для військовозобов'язаного.

Згідно з Постановою Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року, відомості в паперовому військово-обліковому документі та в Єдиному державному реєстрі мають повністю збігатися. Якщо ж у документах є помилки, це може стати причиною затримання особи під час перевірки документів на вулиці.

Як виправити помилку в даних

Юристка радить виправляти неточності заздалегідь, не чекаючи перевірки. Змінити відомості можна двома способами: електронним шляхом або під час особистого візиту. Для виправлення прізвища, імені, по батькові чи контактів достатньо скористатися функціоналом застосунку «Резерв+».

Якщо ж ідеться про зміну юридичного статусу або розбіжності у статусі військового обліку, ефективніше звернутися особисто до районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

Для такого звернення потрібні оригінал військового квитка та письмова заява. У практиці вже траплялися випадки, коли чоловіки з відмітками про виключення з обліку не вносили ці дані до реєстру і стикалися із серйозними проблемами вже після повторного взяття на військовий облік та призову на службу під час мобілізації.

Чим загрожує ігнорування помилки

Ігнорування розбіжностей у даних може суттєво ускладнити захист прав людини у разі мобілізації в Україні. Зокрема, статус «У розшуку» в застосунку свідчить про порушення правил військового обліку, і для розв'язання ситуації треба звернутися до ТЦК.

Щоб уникнути суперечок через збої в «Резерв+», варто заздалегідь роздрукувати PDF-версію документа про відстрочку чи бронювання: паперовий варіант допоможе підтвердити свій статус під час перевірки патрулем.

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