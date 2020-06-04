Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook. Далі наводимо слова автора без коментарів

Сьогодні день народження знаменитого архітектора і мецената Владислава Городецького

Поляк за походженням, який народився на Вінниччині, а помер в Тегерані. Він став своєрідним «Київським Гауді», що зберіг по собі, можливо, найколоритніші архітектурні будівлі української столиці, пише Знай.юа.

Наша команда “Рідної країни” вже багато років поспіль пропонує відроджувати та пропагувати туристичні маршрути, пов‘язані із життям та діяльністю визначних киян. Так, ми багато зробили для «Шевченківського Києва», а нині – про наші пропозиції щодо Києва Городецького.

Отож, серед найбільш знаних архітектурних цікавинок пов‘язаних з діяльністю Городецького у Києві: Будинок з химерами, Національний художній музей, Караїмська кенаса (Будинок актора), костьол Святого Миколая.

Що варто зробити:

1. Будинок з химерами, між іншим, один із переможців акції «7 чудес Києва», потрібно повністю відкрити для киян і туристів, знявши з нього статус однієї із численних президентських резиденцій. Ним повинна опікуватися громада Києва, а структурно він має бути в системі музеїв Києва.