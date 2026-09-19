Подорожчання проїзду в Полтавській області: у Миргороді зростає вартість квитка в міському громадському транспорті.

Тарифи в Полтавській області продовжують зростати — цього разу зміни торкнулися вартості проїзду в міському громадському транспорті Миргорода. Новий тариф становитиме 20 гривень замість попередніх 10.

Попередню вартість квитка затвердили ще у 2022 році. За цей час, за інформацією міської ради, відчутно зросла собівартість перевезень: подорожчали пально-мастильні матеріали, автозапчастини, шини та витратні матеріали для технічного обслуговування.

Збільшилися й витрати на оплату праці водіїв і ремонтників. Тому перевізники ще в лютому 2026 року подали розрахунки щодо нового тарифу, які пройшли процедуру регуляторної перевірки.

У міській раді пояснюють: перегляд вартості проїзду — необхідний крок для збереження роботи громадського транспорту. Без нього існувала б загроза нерентабельності маршрутів, скорочення рейсів і навіть припинення роботи окремих перевізників.

Що зміниться для пасажирів

Подорожчання проїзду в Полтавській області стане відчутним для тих, хто щодня користується маршрутками: поїздка обійдеться вдвічі дорожче, ніж раніше. Водночас новий тариф, як очікують посадовці, має забезпечити регулярність перевезень, безпеку пасажирів та стабільне сполучення між мікрорайонами міста.

Відповідне рішення ухвалили 16 вересня на засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради. Як повідомляє офіційний сайт міста, проїзд у громадському транспорті зросте з 10 до 20 гривень.

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