Ну от ми і піднялися

Ще на одну щаблиночку страждання.

Л.Костенко

В ледяной воде эгоистического расчета власти В.Зеленского в экономической, политической и международной сферах полный хаос и развал . Нет пока отчетливого плана стратегического, концептуального развития страны .

Что вы хотите оставить нашим детям, внукам? Мертвые деревни, которых так много разбросано по Украине. Заколоченные окна уже разваливающихся изб. Мертвое запустение, нежилая тишина, высокие заросли бурьяна… Что-то есть невыносимо мучительное во всем этом .

Власть продолжает уничтожать села, а теперь и районы, поселки и города. Сколько их осталось? А власть, разваливая страну, идет по бурьяну к зеленому «будущему» к нищете, горю, страху и смерти.

Если посмотреть на то, что с нами происходит, к чему привела власть президента, то должны не только печалиться, но становится страшно, что сердце разорвется. Люди не только смеяться – улыбаться перестали.

Если говорить честно, то беда В.Зеленского и его окружения в том, что у них не хватает украинкости, не хватает внутренней сопричастности к украинской жизни и к украинской истории.

У многих «Слуг народа» нет подсознательного, органического самоощущения принадлежности к Украине, это свидетельствует о том, что они очень плохо знают свою страну, плохо знают жизнь .

Их ошибка состоит в том, что они ни во что не ставят многовековые традиции украинской жизни, никогда предметно не думали и не думают о них, нет простого человеческого патриотизма, простой боли за людей .

В стране, к сожалению, на высоких постах находятся актеры, клоуны, «Квартал-95», совершенно случайные люди. Слабо, примитивно, вульгарно, знающие науку, экономику, ее законы . И они грешат бесстыдно, непробудно. И вот для них больше ни слов, ни оправданий . Как писал поэт: «И несутся речи шумные, от гульбы да от вина, порешили люди умные , наше дело – сторона».

Что такое власть ? Власть – это идея, которая становится деянием. Какое деяние несет власть В.Зеленского? Развалить страну, умножить свои богатства, продать землю, уничтожить медицину, науку, просвещение, культуру. Ваши слова, как упоительная отрава, верить им нельзя – они лукавы . Горестно!

Що в нас є? Печалі і далина.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша