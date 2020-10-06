Ну от ми і піднялися
Ще на одну щаблиночку страждання.
Л.Костенко
В ледяной воде эгоистического расчета власти В.Зеленского в экономической, политической и международной сферах полный хаос и развал. Нет пока отчетливого плана стратегического, концептуального развития страны.
Что вы хотите оставить нашим детям, внукам? Мертвые деревни, которых так много разбросано по Украине. Заколоченные окна уже разваливающихся изб. Мертвое запустение, нежилая тишина, высокие заросли бурьяна… Что-то есть невыносимо мучительное во всем этом.
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Власть продолжает уничтожать села, а теперь и районы, поселки и города. Сколько их осталось? А власть, разваливая страну, идет по бурьяну к зеленому «будущему» к нищете, горю, страху и смерти.
Если посмотреть на то, что с нами происходит, к чему привела власть президента, то должны не только печалиться, но становится страшно, что сердце разорвется. Люди не только смеяться – улыбаться перестали.
Если говорить честно, то беда В.Зеленского и его окружения в том, что у них не хватает украинкости, не хватает внутренней сопричастности к украинской жизни и к украинской истории.
У многих «Слуг народа» нет подсознательного, органического самоощущения принадлежности к Украине, это свидетельствует о том, что они очень плохо знают свою страну, плохо знают жизнь.
Их ошибка состоит в том, что они ни во что не ставят многовековые традиции украинской жизни, никогда предметно не думали и не думают о них, нет простого человеческого патриотизма, простой боли за людей.
В стране, к сожалению, на высоких постах находятся актеры, клоуны, «Квартал-95», совершенно случайные люди. Слабо, примитивно, вульгарно, знающие науку, экономику, ее законы. И они грешат бесстыдно, непробудно. И вот для них больше ни слов, ни оправданий. Как писал поэт: «И несутся речи шумные, от гульбы да от вина, порешили люди умные, наше дело – сторона».
Что такое власть? Власть – это идея, которая становится деянием. Какое деяние несет власть В.Зеленского? Развалить страну, умножить свои богатства, продать землю, уничтожить медицину, науку, просвещение, культуру. Ваши слова, как упоительная отрава, верить им нельзя – они лукавы. Горестно!
Що в нас є? Печалі і далина.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша