За словами політика, результат переговорів у Флориді – не найгірший варіант, тому що вдалося анулювати російські 28 пунктів плану зробити з України малоросію. Тому, констатує він, стало легше, але це не перемога, а передишка.

«Буде подальше опрацювання, тобто план не одномоментний. Що означає опрацювати? Це вирішити ключові питання, які не могли вирішити останній період. Тобто це питання території, безпеки, зміни влади в Україні. З того, що ми маємо з різних джерел, можна сказати, що це точно не зрада, але й не перемога. Тобто це ще один крок у цій непростій системі пошуку компромісу, який, на мою думку, наближчим часом не буде знайдено, але поки що мислимо категоріями меншого зла», – пояснює Микола Томенко.

На його думку, дедлайн щодо підписання дійсно був, але приблизно добу, тому що наша влада обрала правильну стратегію дипломатичного публічного реагування, а не повчання партнерів. Тобто, пояснює політик, всі чекали від влади заяви, що це план капітуляції, але так може сказати лише простий українець, а коли ти посадовець, потрібно говорити інакшою мовою, і ось Україна офіційно погодилась на пропозицію Трампа, але з доопрацюванням, інакше був би ризик знову втратити допомогу США.

«Насправді зараз один з критичних моментів зимової військової кампанії, у путіна черговий черговий дедлайн, щоб показати, що вони наступають, перемагають тощо. І в таких умовах, особливо з поганою погодою, наприклад, обмін розвідданими, співпраця, допомога, гроші вкрай важливі для ЗСУ. Тому, мені здається, найбільш небезпечного сценарію ми уникли, але ясно, що до сценарію, за яким нас очікує швидке закінчення війни ще й на українських умовах, надто далеко», – підсумовує Микола Томенко.

