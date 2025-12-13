Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що за цими переговорами нічого немає, бо росіяни їх ведуть самі із собою: спочатку пишуть мирний план, а потім його відкидають.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Так звані мирні переговори. Чому вони так звані? Ви вже, мабуть, знаєте. Бо це все нікуди не веде. Все це перетворюється на справжнє вже шапіто. Все це розмноження мирних планів… Ви вже, напевно, бачили стільки пунктів, стільки планів, що, я певен, ніхто з вас ні в чому не розбереться без пів літри. І моя пропозиція проста: а не треба. Тобто я вам говорю, що не треба намагатися розібратися, в чому тут план і хто кому його за що послав. Це справді обман зору. Це справді димова завіса, за якою просто нічого немає. Просто чиста порожнеча», – стверджує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, поки на фронті бойові дії, а в тилу немає світла, поки нас змушують провести вибори під час війни, росіяни з американцями ведуть переговори просто самі із собою. Тобто, пояснює він, путін написав мирний план, дав його Віткоффу, Віткофф прилетів до москви, путін відмовився, сказав переписати і так далі.

«Але, якщо серйозно, «переговори», які зараз намагаються вести, – це начебто два світи. Ось є два паралельні і ніяк не пов'язані між собою світу. Світ так званих переговорів і світ справжньої війни», – наголошує Михайло Шейтельман.

А щодо війни, розповідає експерт, то, якщо послухати Трампа в оригіналі, то він каже «russia has upper hand», а upper hand – це покерний термін, який означає найкращу карту. Тобто, пояснює він, Трамп, як і раніше, розмірковує про російсько-українську війну не серйозно, а в картярній термінології, хоча сам він, напевно, грає погано, тому й пішов у президенти, аби хоч якось відігратися.

Як повідомляла Politeka, Доній розповів, як провести вибори під час війни: ротація на фронті, голосування поштою та більше дільниць.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, чи США гарантують безпеку Україні, щоб провести вибори.