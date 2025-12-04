Про це він розповів у своєму блозі.

«Дмитрієв вигулював Кушнера та Віткоффа москвою, притяг їх до ресторану, їх годували кулебякою, філе оленя, шарлоткою та посекунчиками. Заліз я до Вікіпедії дізнатися, що це за посекунчики. Написано, що у Пермському краї є такі посекунчики, але фактично це ті самі чебуреки. Тобто годували їх знову чебуреками. Не чебурашками, не Чебоксарами, а чебуреками. Минулого разу, пам'ятайте, Віткофф теж їв чебуреки, але, щоб замаскувати, вони їх назвали посекунчиками. Чому стільки дійсно уваги приділено посекунчикам, чебурекам, чебурашкам і Чебоксарам? Бо іншого змісту ця зустріч не мала. Тільки ось ці нещасні посекунчики, «Метрополь» і все це непотрібне», – коментує Михайло Шейтельман.

Щоб не відходити далеко від кулінарної теми, зазначає експерт, варто згадати і слова міністра війни США Гегсета за результатами переговорів про те, що він хоче, щоб Трамп, путін і Зеленський зустрілися за вечерею, їм подали б стейки та салат із російською заправкою, це була б вечеря заради миру. До того ж, нагадує він, стало відомо, що Віткофф на переговорах годував Умєрова голубцями з борщем, а тут уже малюється стейк і салат із якоюсь російською заправкою.

А якщо говорити про переговори, зазначає експерт, то тривали вони 5 годин і, очевидно, нічим не закінчилися, бо Віткофф не розмахував паперами зі словами, що він про все домовився, як минулого разу. Натомість, розповідає він, Ушаков заявив, що компромісу немає, але й зазначив, що москва отримала ще 4 документи, крім початкового плану США із 28 пунктів.

«Почекайте, стоп. Тобто Віткофф відвіз росіянам ті 28 пунктів, на які ми не погодилися, і ще 4 документи. Це, мабуть, те, що ми написали у Швейцарії, у Флориді, з європейцями… І ті знову 28. Знаєте, коли Трамп сказав слово «бардак», я не повірив. Він сказав слово mess. Так, ось це все перетворилося на mess, дійсно на балаган, на плутанину, на хаос. Віткофф і Кушнер везуть путіну план із 28 пунктів, який написав сам Ушаков із Дмитрієвим, на який ми не погодилися, який після цього Рубіо змінив... Серйозно?», – підсумовує Михайло Шейтельман.

