Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Трамп вирішив придумати Зеленському прізвисько і прирік його Барнумом, бо він міг продати будь-який продукт у будь-який час, і ось так само президент України домовився з Байденом і отримав 350 млрд доларів, яких, як ми знаємо, не було. Тільки ось, зазначає він, на Барнума схожий аж ніяк не Зеленський. Барнум, розповідає експерт, жив у 19 столітті, він заробляв, вміло маніпулюючи чутками та граючи на людській цікавості, наприклад, одружив карликів, їздив з мумією русалки, а ще збудував розкішні 4 палаци.

«Вже зрозуміли, так? Трамп побачив себе у Зеленському, лише молодого. Барнум – це чистий опис Трампа. Все, що він робить, – це маніпуляції у пресі, підробки, шоу-бізнес із усього, що завгодно. Тому Трамп і бачить у цьому Зеленського, замість того, щоб бачити себе, замість того, щоб поглянути у дзеркало. Я думаю, що він заздрить. Чесне слово, я абсолютно впевнений, що Трамп заздрить Зеленському, його молодості. Заздрить, що у Зеленського ще життя все попереду, а у Трампа – позаду. І Трамп уже не побачить народження нового світу на відміну від Зеленського. Ось у цьому заздрість. Літні люди керують світом, тільки їм ночами не спиться. І з миром у Трампа якось не виходить», – пояснює Михайло Шейтельман.

Вишенька на торті, підкреслює він, – це війна, що відновилася між Таїландом і Камбоджею. Таїланд, розповідає експерт, розпочав операцію з витіснення камбоджійських військових у провінції Трат, а Держдеп США випустив заяву для громадян США з проханням утриматися від поїздок у 50 км від кордону Таїланду та Камбоджі.

«А як тепер рахувати ті 8 мирів Трампа? Він уже може віднімати все? У Газі не вийшло, у Таїланді та Камбоджі не вийшло. Це знову віднімаємо. Отакі у нього мири. Як карткові будиночки. Я думаю, що за укладання таких мирів, як карткові будиночки, Трампу треба паперовий Нобель. Потрібно паперову Нобелівську премію зробити. Іграшкова медаль або шоколадна. Шоколадна Нобелівська медаль», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що шанс має лише ідея перемир'я із проведенням виборів.

Також Politeka писала, що Шейтельман пояснив, що, схоже, європейці вирішили закінчувати з переговорами Віткоффа.