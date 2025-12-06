Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що адміністрація Трампа просто не хоче бачити, що путін не хоче миру, а з такою стратегією війну не закінчити – як мінімум, без Китаю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, поки у кремлі всі заявляють, що їм не підходить мирний план США, що компромісу немає, Трамп у Білому домі розповідає, що у Віткоффа і Кушнера склалось враження під час переговорів, що путін хоче миру, хоче повернутися в нормальному житті і торгувати зі США. На його думку, у цьому всьому немає навіть крихти логіки, тому що нормальне життя і торгівля зі США у путіна були до війни, а зараз російські війська продовжують стріляти, тобто адміністрація Трампа вже не вірить ні словам, ні діям.

«На жаль, мої прогнози виявилися дуже точними. Трамп знову втрачений для нас. Сподіваюся, на якийсь час, але, найімовірніше, так ми з вами 3 роки найближчі будемо шкандибати. Доведеться дожити до кінця каденції Трампа. Путін же дотяг до кінця каденції Байдена. Тепер наше завдання – дотягнути до кінця каденції Трампа. Ви мені зараз скажете, що три роки ще воювати? А хтось бачить інші варіанти загалом? Вони існують у природі? Чим більше дивлюсь довкола і слухаю, тим більше не бачу нічого іншого», – стверджує Михайло Шейтельман.

А друга сенсація від Трампа, зазначає він, – це слова, що для танго потрібні двоє. По-перше, пояснює експерт, із заяви незрозуміло, кого він має на увазі, тобто це Україна не готова, а путін готовий, чи навпаки, по-друге, можливо, йдеться про Китай, адже у москві на переговорах був голова МЗС Ван І.

«Коли я говорю, що немає передумов сьогодні (ред. – для миру) і що, можливо, нам доведеться досиджувати до кінця терміну Трампа, це не обов'язково так. Це не означає, що немає виходу. Це означає, що сьогодні методами Трампа не вийде. Тобто методом нескінченних поїздок Віткоффа до путіна мир досягнутий не буде. Але це не означає, що завтра не буде іншого підходу до цієї проблеми. Підходи через, наприклад, Китай. Це буде, звичайно, інша розмова», – розмірковує Михайло Шейтельман.

