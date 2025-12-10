Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що про результати зустрічі Зеленського з європейськими лідерами у Лондоні не відомо, але Макрон натякнув, що настав час закінчувати з переговорами Віткоффа, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, дуже прикро, що на зустрічі у Лондоні не було прем'єра Туска, бо він – друг України, як і Польща взагалі. А у внутрішній польській дискусії, розповідає він, пишуть, що Польщі не було за столом цих переговорів через дії президента Навроцького.

«Пишуть, що Зеленський помахав рукою коту Ларрі, який сидів біля дверей, а потім разом зі Стармером зайшов до резиденції. Зі Стармером обнялися, все, як належить. Нас же цікавить, звичайно, не кіт Стармер, лис Макрон і пес Мерц, а те, про що говорили, про що домовилися, а про що – ні. Але за результатами не виступили, роз'їхалися мовчки. Спеціально сказали, що з пресою не буде розмови. Але Sky News встиг записати шматочок, повідомив, що було перед», – розповідає Михайло Шейтельман.

Як зазначає експерт, хотілося б, щоб ці троє лідерів підтримали Зеленського цієї скрутної хвилини, тому що Зеленському важко самотужки відбиватися від Трампа, але Стармер відмазався стандартними фразами, а ось Макрон і Мерц пішли проти Трампа. Мерц сказав, розповідає він, що скептично ставиться до деяких деталей документів, що надходять із США, а Макрон – що головним питанням є зближення позицій Європи, України та США, щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап за найкращих можливих умов.

«Зверніть увагу. Він хоче завершити ці переговори і розпочати новий етап за найкращих можливих умов для України. Тобто він не каже, що треба завершити ці переговори миром. Він каже, що треба завершити ці переговори і розпочати нові. Тобто давайте до біса пошлемо цей план із 28 пунктів, перекладаючи з дипломатичної французької мови. Тобто Макрон перший збунтувався відкрито. Давайте завершимо ці переговори. Ця бодяга триває місяць: нам компостують мізки Віткофф із Кушнером і взагалі ці американці. І він каже: «Давайте з цією справою згортатися», - пояснює ідіота зображує зараз Трамп.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що заяви Трампа про розчарування Зеленським – це тиск щодо мирного плану.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розкрив свої версії, чому дрони літали у Дубліні, коли туди летів Зеленський.