Про це він розповів у своєму блозі.

Як ми знаємо з прослуховування Bloomberg розмови Віткоффа з Ушаковим, нагадує експерт, спецпредставник Трампа безпосередньо допомагає росіянам у переговорах. Крім того, наголошує він, Віткофф повідомив дату зустрічі Трампа із Зеленським, на що Ушаков, посміюючись, відповів, що вони знають, їм уже розвідка про все доповіла, але подякував за надані відомості.

«Так ось, а чому я маю без підозри після цього ставитися до Віткоффа? Чому я не маю так думати? Ну, давайте так. Ми знаємо, що він збирався бути присутнім на зустрічі Зеленського із Трампом і зателефонував повідомити спеціально Ушакову, коли вона буде, щоб путін завдав превентивного удару і домовився про те, щоб не давати Tomahawk тощо. Все це було зроблено», – наголошує Михайло Шейтельман.

І в Ірландії, нагадує експерт, теж спочатку мала відбутися зустріч Зеленського з Віткоффим, просто потім її скасували. Але підозри, констатує він, залишилися, адже Віткофф і цього разу міг зателефонувати Ушакову повідомити дату прильоту Зеленського до Ірландії, відповідно, дрони біля аеропорту могли з'явитися саме в цей час не випадково.

«Я не говорю, що замах організувала адміністрація США. Я не думаю взагалі, що адміністрація США здатна на якісь більш-менш організовані дії. Але те, що Віткофф як спецпредставник Трампа, як представник американської адміністрації міг свідомо чи мимоволі сприяти організації цього замаху росіян. Чому ні? Я ставлюся до цього з підозрою і вважаю, що у мене є підстави підозрювати Віткоффа в тому, що він передав цю інформацію росіянам, а інформація ця – секретна», – підсумовує Михайло Шейтельман.

