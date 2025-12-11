Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що жодних виборів під час війни не буде просто тому, що Трамп безпеку не гарантує, а ціль кремля взагалі в іншому – відволікти нас від війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я бачив, як уже відреагували росіяни радісно: «Ура-ура, все, зараз в Україні вибори!». Всі тріумфують прямо. 300 млн американців і 140 млн росіян тріумфують, адже в Україні тепер нарешті буде демократія і вибори. Вони встановили у нас демократичний режим. Тобто росіяни, які свою демократію вбили, знищили, закопали, змішали з лайном і викинули на смітник, і Білий дім, який займається цим прямо зараз, дуже радіють, що ось в Україні таки буде острівець демократії. Ну, якщо вони не впоралися, щоб ми хоча б впоралися. Я думаю, що виборів не буде, звичайно, ніяких, тому що ця вимога до США гарантувати безпеку – це точно з байки Езопа: «Ксанф, випий море!». Ну, давай, Трампе, ти ж хочеш, щоб ми провели вибори, гарантуємо безпеку?», – коментує Михайло Шейтельман.

Тобто, пояснює він, щоб провести вибори, росіяни повинні взяти на себе зобов'язання не обстрілювати територію України тривалий час, адже це не один день голосування, а дебати, передвиборча реклама тощо. До того ж, додає експерт, військові мають проголосувати, тобто вони повинні мати можливість повноцінно взяти участь у цьому процесі, зокрема сформувати своїх кандидатів, щоб вони могли організувати свої передвиборчі тури.

«Ми ж не збираємось робити фейк. У нас же вибори будуть не як у росії, не на пеньках, правильно? А справжні демократичні вільні вибори. Про що йдеться? Ми ж не дамо їм вбити нашу демократію, мовляв, проведіть якісь вибори, щоб потім казати, що вони у вас були», – наголошує Михайло Шейтельман.

До того ж, зазначає експерт, не треба думати, що, якщо на цих виборах переможе Зеленський, росіяни його визнають, ні, вони скажуть, що все це було незаконно і неправильно, бо Арестович не брав участі чи ще хтось. Тому, констатує він, ми нічого не доведемо, у росіян мета інша – розхитати суспільство та відволікти нас від війни.

