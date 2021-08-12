За помилки державних діячів,

Раплачивается народ

Н. Бердяєв

Які цінності, ідеали сповідують "Слуги народу". Обіцяють побудувати "рай " на проданій В.Зеленським землі. І виходить так, що ми вдома, як не вдома, а в глухій пастці, де немає ні радості, ні світла.

Земля для нас найважливіша, корінна, буттєва цінність, житло, область спокою і волі, незалежність, недоторканність, Батьківщина, нація, народ, історія. Поняття Сакральне, величне і спокійне, символ єдиного і великого буття.

Бездомне, безземельне людство-це людство, яке втратило святині. І це влада "Слуг" і це "партія", і це "президент своїх інтересів" позбавляє український народ всього цього.

Ніхто не має право відбирати у країни землю, найбільшу радість, приналежність до свого народу, відчувати зв'язок зі своїми предками, традиціями, відчувати себе важливою ланкою у вічному ланцюзі життя свого народу.

Хто ви "Слуги народу"? Звідки? Хто ви є насправді? Що ви зробили для країни? У яких брали участь боях, людям не байдуже, що зроблено кожним з вас особисто? Відкрийте свої очі, поки Велика гроза вас не знесла, кожного з вас особисто.

Вважаю, що країна дочекається змін. Час не пішов, ще поправити можна зло. І Конституція наша не померла, але вона лише в. Зеленським вусаплєна. Беріть приклад з Америки. У США Конституцію прийняли в 1787 році: при населення 3 млн.чоловік, право голосу мало 100 тис. Творцями американської конституції були магнати-Медісон, Джей, Франклін, Адамс, Вашингтон. Це була еліта. Конституцію США не можна змінити, її можна лише поліпшити. До якої мети малодушні, підступні, злі, невдячні "Слуги народу" ведуть свій народ? Чому люди залишають країну? Як позбудеться Гетьманцевих, Сольських, Радуцьких, Потураєвих, їхніх химеричних ідей, антинародних законів, серед яких продаж землі. Вони б честь, свободу, совість продали свою, та шкода, вона вже закладена іншим панам і глобальним іноземним корпораціям. Але пам'ятайте, є Божий суд і для царів!

Як вийти із зони мертвого штилю? Як вийти з цього "поганого часу"? Вести самостійну політику, будувати свій український корабель з духовним відродженням української нації. Все це можна відновити тільки розірвавши з цією владою "Слугами народу" всі відносини.

Земле ж моя рідна!

Нема на тобі притулку.

Л. Костенко

Український Журналіст Павло Іллюша