Веду я рахунок втраченому мною.

І жахаюся знову втрати кожної

У. Шекспір

Для багатьох політиків, політологів, журналістів і простих людей в. Путін з'явився загадкою (як, чому, навіщо?). Без хреста, без імені святого ця людина сіє безодні зла, горя страждань мільйонам людей, - дітей, людей похилого віку, жінок. В. Путін перекрутившись в бестію, хоча і біляву, йде назустріч неминучої і своєї загибелі, загибелі своєї країни.

Які безодні зла, садизму здійснює путінська влада? Страх, благання життя, страх муки і смерті став найефективнішим знаряддям в руках путінського режиму, народжуючи у російських людей покірність, боягузтво, лицемірство і жорстокість. Чому так сталося? Так, це було в історії російської держави,. Особливо при» упирях і виродках«, (так звуться»вожді народу свого часу").

Ситуація в Росії з єдиним непогрішним вождем, що вимагає тотального страху і інформаторів, народжується в аналізі ставлення в. Путіна до України. Для нього «ганчірка рвана більше коштує, ніж людина», Путін ставиться до українського народу, як тварі.

Які ж заповіді Христові сповідує диктатор, якщо він вірить в Бога? Адже віра в Бога, в зразок доброго всемогутності і любові неможлива без віри і любові до людини. Чи розуміє кат, що над ним вже заноситься сокира, що йому навіть сам Христос не пробачив би його гріхів, як пробачив одному з двох розбійників, розп'ятих з Христом.

В. Путін прагне втягнути весь світ у катастрофу, втягнути світ у процес розпаду, знищити Україну, український народ. Чи можна нам допомогти? Закрити небо, адже Україна насилу утримує те, що без неї впало б у прірву загальної агонії. Так, Захід допомагає нам рятуючи окремих людей, а це вже милостиня.

Сучасний світ багатий конфліктами. Подібні конфлікти можна вирішити тільки за допомогою одноголосності великих держав в Раді Безпеки ООН. Цілком очевидно, що тільки силою можна нав'язати рішення Росії. Завдання ООН якраз полягає в підтримці миру, тобто у вирішенні консенсусом протиріч, стало бути, в пошуку згоди.

Таке рішення буде безумовно конструктивно, перш за все тому, що всі сили, договірних сторін будуть спрямовані на його виконання, а не на боротьбу зі своїм противником. Метод консенсусу є єдино правильним, розумним і ефективним.

Основним законом консенсусу є визнання чужих інтересів, як гарантії для здійснення інтересів власних. У цьому полягає його гуманізм.

Втрати всі приходять мені на думку,

І старим болем я хворію знову

У. Шекспір

Український Журналіст Павло Іллюша







