Грошова допомога в Сумській області доступна й дітям загиблих захисників: у регіоні їм передбачена щорічна одноразова виплата, яку призначають до Дня захисту дітей.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області поповнилася ще однією програмою — у регіоні дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій передбачена щорічна одноразова виплата до Дня захисту дітей.

Хто має право на виплату

На гроші можуть розраховувати діти віком до 18 років включно, один або обоє батьків яких мали статус учасника бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та загинули (померли) незалежно від причини смерті. Обов'язкова умова — дитина має бути зареєстрована в Сумській області.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області передбачає окремий зручний порядок звернення: переселенці, які фактично проживають у регіоні, можуть подати заяву за фактичним місцем проживання. Виплату перераховують один раз на рік — до Дня захисту дітей, тобто до 20 листопада.

Як оформити та які документи потрібні

Заяву подає законний представник дитини — один із батьків, опікун або піклувальник. Дитина, якій виповнилося 18 років, звертається самостійно. До заяви додають: копію паспорта заявника, копію документа про присвоєння РНОКПП (за наявності), документи, що підтверджують право на отримання допомоги, та реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Заяви приймають до 1 жовтня включно. Якщо звернення надійшло після цієї дати, його розглядатимуть у порядку черговості за наявності фінансування. Ця грошова допомога для ВПО в Сумській області оформлюється через структурний підрозділ з питань ветеранської політики за місцем проживання або перебування дитини.

Управління з питань ветеранської політики Сумської міської ради готове надати необхідні роз'яснення. Телефон для довідок: +380 (75) 229 30 95.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Сумській області: які суми передбачені для різних категорій переселенців.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Сумській області: хто може подати заявку та отримати 15 тисяч гривень.